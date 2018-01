Google expande busca histórica em jornais antigos

O Google ampliou os esforços para digitalizar dezenas de jornais históricos e tornar imagens originais dessas publicações disponíveis na Internet, informou a empresa nesta segunda-feira, 8. Veja também: Google 10 anos As janelas para a rede Google acaba com a busca da Microsoft pelo Yahoo Google chega ao 10º aniversário e desafia Microsoft e Apple Navegador do Google tem forte recepção, diz presidente Com lançamento do Chrome, Google sai em busca de parceiros Google investirá milhões para produzir energia geotérmica Google estuda formas de gerar receita com o Orkut O Google se transformou em uma empresa de mídia? Google Brasil assumirá o controle mundial do Orkut Em um blog da companhia do Vale do Silício, o Google informa que quer tornar os jornais antigos disponíveis de forma online através de parcerias com as editoras responsáveis pelas publicações para digitalizar milhões de páginas de arquivos de notícias. O esforço envolve os arquivos de vários títulos de jornais e amplia o empenho de dois anos do Google em trabalhar com os dois maiores jornais norte-americanos - o New York Times e o Washington Post - para indexar antigas notícias no Google News Archive. "Não apenas será possível encontrar essas notícias, mas também visualizá-las exatamente da forma como elas foram publicadas na época, com fotogramas, títulos, artigos, anúncios e tudo", disse Punit Soni, gerente de produto do Google no blog. O trabalho envolve desde o Pittsburgh Post-Gazette ao Quebec Chronicle-Telegraph, que foi publicado por 244 anos, tornando-se o mais antigo jornal da América do Norte. Os primeiros parceiros da iniciativa de digitalização do Google são dos Estados Unidos e Canadá, segundo o porta-voz. "O objetivo não é diferente do Google Book Search", disse o porta-voz Gabriel Stricker, referindo-se ao esforço da companhia de trabalhar com as maiores bibliotecas ao redor do mundo e digitalizar os livros mais antigos, já fora de circulação.