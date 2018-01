Google experimenta votação em resultados de buscas

O Google iniciou testes em um novo sistema experimental que permitirá a alguns poucos usuários modificar a hierarquia e até mesmo os resultados obtidos em suas buscas. Em um sistema parecido com o do site de notícias Digg, em que os visitantes cadastram e votam nas notícias mais relevantes e interessantes dentro de diversas categorias, os testes dos Google Labs permitirão que, além de priorizar seus resultados favoritos, seus usuários movam, ignorem e adicionem links de sua preferência, conforme noticiou o site Tech.Blorge. Cada link editado como preferido apresentará um asterisco laranja e, caso o usuário desista de alguma alteração que tenha feito, será possível desfazê-la através de um histórico. Porém, ao contrário do que muitos podem imaginar, o recurso será testado em base individual, ou seja, as alterações de um usuário não interferirão na busca de outro, o que evita que aconteçam edições tendenciosas. A vantagem do sistema é que, a cada busca pelos mesmos termos, os links marcados como irrelevantes não aparecerão e a hierarquia estabelecida previamente pelo usuário será mantida, desde que este possua uma conta Google, que pode ser criada gratuitamente. Para o site The Register, a princípio, a experiência não é indispensável já que qualquer um pode guardar seus links no menu Favoritos de seu próprio navegador, todavia pode render resultados interessantes se a empresa aproveitar os dados para implementar melhorias no resultado geral oferecido pelo serviço. As informações são da agência Magnet.