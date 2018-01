Google fará acordo em caso de fraude de cliques Um juiz do estado norte-americano do Arkansas deu sinal verde ao acordo de US$ 90 milhões a serem pagos pela Google pelo superfaturamento de comissões publicitárias. A número 1 dos sites de buscas pagará US$ 60 milhões de indenização e US$ 30 milhões para evitar um julgamento no contencioso conhecido como "fraude clique". O sistema que superfatura as comissões publicitárias se baseia em que algumas empresas "clicaram" muitas vezes sobre as ofertas de seus concorrentes, sem comprar seus produtos. Desta maneira, geraram um aumento do volume de tráfego e conseqüentemente um superfaturamento das comissões publicitárias, que terão que pagar.