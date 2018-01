Google faz busca de notícias em arquivos de até 200 anos A gigante de buscas Google estreou nesta quarta o Google News Archive Search, uma derivação do serviço Google News, de busca de notícias, porém dedicado a vascular as seções de arquivos de veículos noticiosos como jornais e revistas. Segundo a empresa divulgou, a ferramenta dará acesso a material de até 200 anos atrás, podendo exibir, nas buscas, referência a material de consulta gratuita e também para conteúdos pagos. Uma busca por temas genéricos apresenta uma linha do tempo em que o usuário pode selecionar os arquivos por década ou por ano, conforme a disponibilidade de arquivos. Também é possível segmentar os resultados por editorias. A maior parte do conteúdo indexado está em inglês, embora seja possível encontrar materiais em outros idiomas. A perspectiva é de que o Google expanda o alcance da ferramenta para outros países e idiomas com o passar do tempo, a exemplo do que já fez com o Google News.