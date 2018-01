Google fecha acordo para comprar ações da AOL O Google fechou hoje um acordo para comprar 5% da America Online (AOL), divisão de internet da Time Warner, por US$ 1 bilhão. As empresas já tinham chegado a um acordo preliminar em dezembro do ano passado, e hoje foi enviada a documentação definitiva às autoridades reguladoras. As duas partes esperam que o acordo seja concretizado no segundo trimestre do ano. Pelo acordo, a AOL receberá um crédito de US$ 300 milhões para promover seus produtos e serviços através do Google - empresa que, por sua vez, espera que a AOL gere mais receitas em publicidade. No pregão de hoje, as ações da Time Warner subiram 0,3%, para US$ 16,79, enquanto as do Google tiveram alta de 4,71%, para US$ 394,98.