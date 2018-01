Google fornecerá anúncios para eBay fora dos EUA O eBay usará os sistemas do gigante de buscas Google para fornecer publicidade em leilões fora dos Estados Unidos. A parceria, anunciada hoje, também utilizará canais eletrônicos para conectar clientes a anunciantes, num modelo semelhante ao que é utilizado atualmente, e que estabelece ligações telefônicas entre empresas e clientes potenciais. Com isso, o eBay abandona o Yahoo, que havia fechado acordo com a empresa em maio para fornecer anúncios. A companhia, que concorre com o Google, manterá os anúncios publicitários do site de leilões no mercado norte-americano. O acordo entre Google e eBay também põe fim a especulações de que a entrada do Google no mercado de pagamentos online (o eBay é dono do sistema de troca de créditos PayPal) poria em risco o site de leilões e que teria sido uma das principais razões para a aproximação entre Yahoo e eBay. Os termos financeiros do acordo entre Google e eBay não foram divulgados, embora se saiba que as companhias irão compartilhar a receita com anúncios. Vendas via VoIP O acordo Google-eBay também criará uma nova modalidade de atendimento de vendas online. Usuários que clicarem em determinados anúncios, terão a opção de iniciar uma conferência por VoIP, usando as tecnologias dos serviços Skype (que pertence à eBay) e Google Talk (plataforma VoIP). O serviço é um desdobramento do Click-to-call, implementado pelo Google no início do ano e no qual e empresa fechava ligações telefônicas entre anunciantes e consumidores. (Com Agências Internacionais)