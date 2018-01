Google ganha 15 dias para entregar dados do Orkut à Justiça A Justiça estendeu nesta semana o prazo para que a Google Brasil forneça dados de comunidades e usuários do site de relacionamentos Orkut sob investigação das autoridades brasileiras. Com isso, o prazo máximo que estava previsto para a empresa quebrar o sigilo dos usuários do Orkut, que vencia nesta sexta, dia 15, será estendido em quinze dias, contados a partir do momento em que a empresa receber a intimação entregue por oficiais de justiça. A extensão do prazo foi determinada pelo juiz Paulo Cezar Neves Junior da 17ª Vara Federal Cível de São Paulo. A Google Brasil está sendo intimada pelo Ministério Público Federal a entregar dados de comunidades criminosas no Orkut, sob pena de multa diária no valor de R$ 50 mil por cada uma das 38 ordens judiciais de quebra de sigilo pedidas pelo MP. A empresa insiste na tese de que não tem como fornecer os dados, porque depende da matriz americana e que o MP deveria encaminhar o pedido de quebra de sigilo ao escritório de advocacia Noronha Advogados, procurador da Google Inc. no Brasil.