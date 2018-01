Google ignora jornais belgas em buscas, ao acatar decisão da Justiça A Google acatou a decisão da Justiça belga e tirou do buscador de notícias Google News, partes do conteúdo de jornais em francês e alemão. Em compensação, o site também passou a ignorar os sites dos jornais no seu mecanismo principal de buscas na Web. A ação do buscador é o mais novo desdobramento na briga instaurada entre os jornais belgas e a empresa de internet, que inaugurou uma versão naquele país de seu serviço Google News, de busca de notícias em páginas de jornais, revistas e portais. Alguns jornais da Bélgica alegaram que o Google News utilizava seu conteúdo sem autorização e abriram processos por violação de direitos autorais. A Google se defendeu, dizendo que seu mecanismo era apenas um indexador, que não trazia lucro direto para a empresa e que gerava mais tráfego para os sites dos jornais, além de prover um serviço cômodo para os internautas. Porta-vozes do escritório belga da empresa, no entanto, afirmaram que a retirada dos sites das buscas é parte da decisão do tribunal belga. "O tribunal nos ordenou: retirar esses sites do Google News.be e do Google.be", afirmou Rachel Whetstone, diretora européia de comunicação do Google, em um comunicado. Os sites, no entanto, ainda aparecem em consultas feitas à versão internacional do site de buscas, no site Google.com. (Com Agências Internacionais)