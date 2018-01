Google inaugura escritório na Argentina Primeiro foi o Brasil, o "mercado que mais cresce entre todas as operações do Google", nas palavras do CEO do Google, Eric Schmidt, em sua passagem pelo País na semana passada. Depois foi a Argentina, que recebeu o executivo para a abertura da filial da empresa de buscas naquele país, mais exatamente na capital, Buenos Aires, e que terá, como acontece no resto do mundo, a missão de promover as plataformas de links patrocinados da companhia. O escritório da empresa deve contar com cerca de 1000 profissionais, segundo divulgaram executivos da Google, podendo chegar ao dobro disso, contando empregos diretos e indiretos, a médio prazo. A função do novo escritório será centralizar o suporte em língua espanhola para as operações da companhia, segundo informou a assessoria de comunicação da Google Brasil.