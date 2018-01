Google inclui rotas de transporte público no Google Maps

A ferramenta do Google para mapas e caminhos, chamada Google Maps, vai incorporar ainda nesta quinta-feira, 11, um novo serviço: o 'Google Transporte Público'. O novo recurso mostra ao usuário do 'Maps' quais são as melhores rotas de um ponto até outro considerando itinerários de metrô, ônibus e trem. O sistema está disponível para as cidades de São Paulo e Belo Horizonte. Antes, quando o usuário usava o serviço de 'como chegar' do Google Maps, o serviço mostrava as melhores opções de caminho a pé ou de carro. A partir de agora, vai exibir também a opção para rota em transporte público.