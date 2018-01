Google inicia venda de anúncios em jornais A empresa de buscas Google quer iniciar a venda de anúncios em 50 dos principais jornais norte-americanos, estendendo o alcance de seus serviços publicitários além da Web. Um grupo de mais de 100 anunciantes, que já usam os serviços da empresa, serão capazes de programar a compra de espaço publicitário em jornais como o New York Times e o Washington Post, durante um período de testes de três meses. Muitos executivos de jornais vêem o novo sistema como uma forma de aumentar as vendas, na medida que as empresas se deparam com a fuga de leitores e a competição da publicidade online. A novidade também posiciona o Google - o maior vendedor de publicidade online - como uma empresa capaz de ganhar mais clientes em seu movimento rumo a meios impressos, e que inclui investidas também rumo ao rádio e à televisão. O novo sistema permitirá aos anunciantes proporem lances para anúncios em determinados jornais e em seções específicas, determinando ainda tamanhos de anúncios e datas de publicação. Os jornais, por sua vez, poderão escolher ou recusar entre as ofertas feitas a qualquer momento. Durante o período de testes, o Google não cobrará pelo serviço, mas irá retirar uma comissão a partir de seu lançamento oficial, programado para 2007.