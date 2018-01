Google introduz anúncios publicitários em jogos online

O Google, maior buscador da internet, lançou na última quarta, 8, uma tecnologia para inserir anúncios publicitários nos jogos online e ingressar neste mercado promissor. Veja também: Google lança filtro antibêbado para o GMail Jogo online busca conscientização sobre efeitos de guerras O software, chamado AdSense for Games, está em fase de provas e permite colocar avisos de vídeo, imagem ou texto no início, no fim ou ao mudar de nível em um jogo online. Em um comunicado, o Google informou que os anúncios serão cobrados de acordo com o número de cliques que receberem. A receita adquirida será dividida entre o Google e os criadores dos jogos. A empresa está trabalhando com fabricantes de games como Konami, Demand Media, dirigida pelo ex-presidente do MySpace, Richard Rosenblatt, e com anunciantes como Nextel e Sony. Dados da comScore indicam que uma pequena parcela dos usuários de internet, cerca de 200 mil pessoas, utilizam jogos online. O número sobe cerca de 17% ao ano.