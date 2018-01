Google investe em DNA para fazer 'revolução genética' na web

A empresa 23andMe, financiada pelo Google, começou a oferecer teste de DNA com saliva por US$ 999 por pessoa, o que ajudará usuários do site a aprender mais sobre seus genes, traços hereditários e árvore genealógica. "A missão do 23andMe é levar a revolução genética para um novo nível, oferecendo um serviço seguro baseado na internet, onde indivíduos podem explorar, compartilhar e entender mais sobre suas informações genéticas", disse Linda Avey, que fundou o 23andMe com Anne Wojcicki. Wojcicki é casada com o co-fundador do Google, Sergey Brin. Além do Google, a 23andMe ainda possui entre seus apoiadores a empresa de biotecnologia Genentech e a companhia de investimento de risco New Enterprise Associates. O serviço da companhia, disponível atualmente somente nos Estados Unidos, envia aos clientes pagantes um kit personalizado que contém um tubo plástico identificado para a coleta da saliva. A partir daí, laboratórios contratados pelo site fazem análise do DNA presente na amostra enviada pelo usuário.