Google lança acesso Wi-Fi gratuito em Mountain View A gigante de buscas Google investiu US$ 1 milhão para montar uma rede sem-fio que permitirá acesso à internet na cidade de Mountain View, nos EUA, onde mantém sua sede administrativa. Prevista inicialmente para entrar em operação em setembro, a rede inclui 380 pontos de acesso, cobre uma área aproximada de 20 quilômetros quadrados e estará disponível, gratuitamente, para os 72 mil habitantes da cidade ou pessoas que passarem pela região. Cerca de 1000 pessoas participaram da fase de testes. A rede Wi-Fi poderá ser usada até mesmo pelos cerca de 1000 funcionários da Microsoft, que trabalham em um escritório da empresa na cidade californinana. Para utilizar o serviço, é só utilizar as senhas de acesso a contas do Google, como as utilizadas pelo serviço de e-mail Gmail. Experimento A rede gratuita do Google também será usada como um piloto de testes sobre como o usuário se comporta com essa modalidade de acesso. A empresa também pode incluir anúncios publicitários para os usuários destas conexões sem fio. Além do projeto em Mountain View, a empresa de buscas também está desenvolvendo um outro projeto, junto com a provedora de acesso EarthLink para cariar uma rede sem fio de alcance metropolitano na cidade de São Francisco, ainda sem previsão de lançamento. (Com Agências Internacionais)