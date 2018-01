Google lança anúncios em vídeos no Brasil A empresa de buscas Google anunciou o lançamento no Brasil do chamado serviço lança Click-to-play, em que anunciantes podem vincular suas marcas, endereços de sites na Web ou links para campanhas ao patrocínio de conteúdos em vídeo. A empresa informou que o novo serviço pode ser feito facilmente, trabalhando com vários formatos de arquivo de vídeo, como AVI, ASF, Quicktime, Windows Media ou MPEG. O limite para o vídeo é de, no máximo, dois minutos. Toda a codificação do vídeo é feita por ferramentas do Google. Segundo informações da empresa, o novo serviço não dispõe de taxa de hospedagem e é possível monitorar com precisão a quantidade de visitas e cliques feitos nos vídeos Para a inserção do anúncio, o Google dispõe de duas modalidades: o sistema cost-per-click, no qual o preço varia de acordo com o número de cliques, e o sistema cost-per-impression, onde o preço baseia-se em grupos de clientes (por região, por categoria ou por sites de interesse) oferecidos pelo Google. As campanhas do Click-to-play seguem o mesmo princípio dos links patrocinados.