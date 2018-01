Google lança busca customizada Cada internauta pode ter agora um Google só seu. É que a gigante de buscas anunciou nesta terça o lançamento do Google Custom Search, uma nova ferramenta da empresa que permite a personalização de buscas, com maior refino dos resultados de acordo com os gostos e preferências dos usuários. Além disso, a ferramenta permitirá sua inclusão em sites pessoais e blogs. A empresa acredita que o lançamento permitirá competir melhor com mecanismos de busca ´verticais´, aqueles específicos para determinados tipos de conteúdo, como buscadores dedicados a blogs, imagens, vídeos e outros materiais. Previsto para ser anunciado mais para o final do ano, a novidade já está no ar. Os usuários podem, por exemplo, delimitar quais os endereços que serão rastreados pela ferramenta de busca. Os resultados das buscas, no entanto, também exibirão links patrocinados a partir da ferramenta de anúncios AdSense. Segundo a empresa, a renda da publicidade será dividida com os donos dos sites.