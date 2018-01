Google lança busca personalizada para blogs

O Google anunciou nesta sexta-feira, 23, o lançamento de um novo serviço de buscas personalizadas para sites e blogs. Batizado de Google Custom Search, o sistema permite que donos de sites instalem a busca do Google dentro da página na internet. Há uma versão gratuita, para sites e blogs pessoais, e uma paga, para empresas. Para usar o serviço, basta acessar o endereço www.google.com.br/sitesearch e seguir as instruções. A idéia é tornar a busca sob medida para cada internauta. Aqueles que possuem um blog sobre gastronomia, por exemplo, podem configurar o Google Custom Search para que as pesquisas sejam feitas apenas em páginas sobre esse assunto. As duas versões do motor de buscas do Google Custom Search trazem resultados relevantes e tempos de resposta inferiores a um segundo e oferecem a manutenção do sistema de busca nos servidores da empresa. O Google Custom Search Business Edition pode ser contratado por um preço que varia de US$ 100 dólares anuais (para buscas em até 5 mil páginas) até US$ 2,2 mil dólares anuais (para buscas em até 300 mil páginas).