Google lança dispositivos de buscas para empresas no Brasil A gigante de buscas Google lançou nesta semana, no mercado brasileiro, sua linha de dispositivos de busca dedicada para empresas. Também chamada de appliances, tratam-se de servidores dedicados a uma função específica: buscar informação em sistemas corporativos, no caso destas duas ofertas que chegam para clientes empresariais no País. Os equipamentos podem ser programados para realizar buscas estratificadas de dados na Web e dentro de redes fechadas, vasculhando intranets, bancos de dados, e repositórios de sistemas de gestão empresarial (ERPs) ou de CRM (Customer Relationship Management), entre outras aplicações, em 220 formatos diferentes. São duas opções, o Google Search Appliance e o Google Mini, que serão vendidos por meio da rede de revendas da distribuidora Mude. O Google Search Appliance, mais robusto, pesquisa em até 30 milhões de documentos, e traz recursos de filtragem de acesso para os resultados, de forma que só pessoas autorizadas podem fazer as buscas. O GB-1001, exibido na foto acima, por exemplo, pode pesquisar até 3 milhões de documentos e ocupa duas unidades (2U) em um Hack para servidores. Já o Google Mini é voltado para empresas de pequeno e médio porte que querem adicionar funções de busca em suas redes e tem poder de fogo mais limitado, com capacidade de indexação chegando a 50 mil documentos (podendo ser expandida para até 300 mil arquivos).A versão Google Mini, para pequenas empresa, tem o valor a partir de US$ 4,9 mil. A previsão de venda dos equipamentos para um primeiro modelo, no entanto, é bem conservadora: foram importados 20 unidades de cada modelo.