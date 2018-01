Google lança editor online de planilha O serviço de buscas Google está desenvolvendo uma ferramenta de edição de planilhas na internet. O chamado Google Spreadsheets, atualmente em na versão beta, pode trabalhar com arquivos do MS Excel e extensões de arquivos como .xls e .csv. O software, que permite editar cálculos na internet e ainda convidar pessoas a participar, remotamente, da edição de um mesmo documento, deve ser gratuito. Mas poucos usuários poderão experimentar suas funcionalidades: o Google restringiu o acesso a poucos usuários, que precisarão ter uma conta de e-mail no serviço para se inscrever na lista de espera para avaliar a ferramenta. Segundo a empresa, o software é compatível com vários programas navegadores como o Firefox, Internet Explorer, Netscape, Opera ou mesmo o Safári da Apple. Só que a ferramenta tem limitações, já que não oferece recursos para a geração de gráficos ou comandos arrastar-e-soltar como o MS Excel. O Google Spreadsheets também não é a única opção para a edição online de planilhas. Há o ajaxXLS, baseado na tecnologia AJAX (de ferramentas online), da empresa Ajax13, que só exige que o usuário tenha um programa navegador com o recurso Javascript habilitado (a empresa recomenda o Firefox 1.5 ou superior).