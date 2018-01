Google lança editor online integrado de textos e planilhas Depois de disponibilizar uma versão beta de um editor online de textos e planilhas, a empresa de buscas Google anunciou uma nova versão do software, que unifica as duas ferramentas. O chamado Google Docs & Spreadsheets, gratuito, segue o conceito da Web 2.0, em que não é preciso instalar o software, já que todas as funcionalidades são carregadas diretamente no programa navegador. Outra diferença do pacote unificado é que planilhas e textos podem ser guardados em um único local. Assim como o Writely e o Spreadsheets (nomes das ferramentas separadas) faziam, é possível editar documentos do pacote office e exportar arquivos HTML para sites na internet ou usar os textos gerados para postar mensagens em blogs.