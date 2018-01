Google lança enciclopédia virtual para competir com Wikipedia

O Google, site de buscas mais utilizado da internet, vai lançar o Knol, uma enciclopédia eletrônica, de acordo com o site do jornal El País. O projeto, que está em fase de depuração - apuração de erros -, competirá com a Wikipedia pela atenção e a curiosidade insaciável dos internautas. Já há várias centenas de knols. Enquanto a Wikipedia oferece uma única página para cada conceito, as entradas do Knol consistem em uma variedade de artigos sobre um mesmo tema. Não se trata da versão neutra e oficial da Wikipedia, mas de publicar a opinião de indivíduos que, em muitos casos, serão especialistas no tema em questão. São artigos que serão assinados. O Google acaba assim com uma das marcas da Wikipedia: primar pelo anonimato das massas ao invés do ego do indivíduo. De acordo com a companhia, que apresentou a iniciativa ao público na semana passada, é uma forma de "dar reconhecimento aos autores" e lhes proporcionar um instrumento para "compartilhar seu conhecimento e interagir com a comunidade". Outra diferença é que os leitores não podem editar ou complementar as entradas sem a permissão de seu autor. Mas a grande novidade da nova ferramenta é que os autores dos artigos poderão inserir publicidade em suas entradas através do sistema Adsense. Adeus à mão-de-obra grátis e voluntária que fez a Wiki triunfar. O Google oferecerá aos autores "uma parte substancial" dos lucros que obtiver. É claro, porém, que serão anúncios geridos pelo Google, que obtém mais de 90% de seus rendimentos através da publicidade. Algo que pode fazer com que o Knol tenha muitas entradas sobre as palavras ou conceitos que vendem, com publicidade cara, que sobre outros temas menos lucrativos.