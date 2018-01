Google lança ferramenta de mapas para celulares O gigante de buscas Google estreou um novo serviço com o lançamento do Maps for Mobiles, que permite aos usuários examinar as condições de trânsito em mais de 30 grandes cidades. O Google começou a conferir-lhes codificação por cores: ruas em vermelho indicando congestionamento, em amarelo ou laranja para tráfego moderadamente pesado, e em verde para trânsito livre. Essa informação online já é oferecida por outros provedores, como o Yahoo, mas o do Google é adaptado para telefones celulares. O serviço ainda não está disponível em toda parte, mas os mapas já estão sendo transmitidos para celulares no Canadá, França, Itália, Alemanha e Espanha. As informações sobre o trânsito até agora só foram acrescentadas para os Estados Unidos. Com Agências Internacionais