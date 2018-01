Google lança ferramenta gratuita de design 3D Pouco tempo depois de adquirir a @Last Software, o site de buscas Google acaba de lançar a versão gratuita do SketchUp, uma ferramenta de design 3D destinada a esboços de arquitetura e desenho mecânico A ferramenta tem como destaque a facilidade de uso e a proposta é que ela seja um complemento ao Google Earth, no sentido de facilitar a construção de reproduções tridimensionais de edifícios e outros objetos. Para tornar mais simples o trabalho de quem quer arriscar ser dublê de arquiteto, a ferramenta ainda pode incorporar modelos 3D prontos a partir de um arquivo do Google, que inclui reproduções de edifícios conhecidos que servirão de base para projetos do usuário. Neste arquivo, existem universidades, estádios e prédios famosos como o Empire State Building ou o Taj Mahal, que também podem ser baixados para uso no Google Earth. Além da versão gratuita, há uma edição paga do SketchUp voltada para uso profissional, que custa US$ 495.