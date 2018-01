Google lança ferramenta que mostra resultados enquanto usuário digita

O Google agilizou sua ferramenta de busca ao lançar nesta quarta-feira um novo produto, o , que mostra os resultados enquanto o usuário digita o que procura. O mecanismo promete economizar de dois a cinco segundos em cada busca.

Anteriormente, os resultados da busca só apareciam após apertar a tecla "Enter" ou clicar em "Busca". A nova ferramenta também "prevê" o que se está buscando com mais precisão do que ocorria antes.

"Essa é uma busca na velocidade do pensamento", afirmou Marissa Mayer, vice-presidente do Google para ferramentas de busca, durante a apresentação do produto no Museu de Arte Moderna de São Francisco.

Durante a demonstração, ela digitou a letra "w" e uma lista de links sobre o tempo (weather, em inglês) apareceu na tela, juntamente com imagens mostrando a temperatura. "Estamos adivinhando qual o termo é provável que você esteja procurando e oferecendo resultados para essa busca."

O Google calcula que um usuário comum gaste nove segundos digitando o que pretende procurar e outros 15 segundos olhando para os resultados encontrados.

O Google Instant já está disponível para as versões do buscador dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, Espanha e Rússia para quem usa os navegadores Chrome 5 ou 6, Firefox 3, Safari 5 para Mac e Explorer 8. A ferramenta para as outras versões será lançada nos próximos meses.

A empresa informou que usuários de domínios que não sejam o Google.com podem acessar a nova ferramenta apenas se eles estiverem conectados em sua conta do Google.

'Desafio para Microsoft'

Para Harry McCracken, do blog Technologizer.com, o Google está apostando todas as fichas na crença de que velocidade é tudo.

"Economizar alguns segundos não é lá essas coisas. Uma das minhas primeiras impressões é a de que verei resultados que não quero até eu digitar o suficiente para que ele saiba o que eu quero exatamente", afirmou McCracken em entrevista à BBC.

O especialista em tecnologia Robert Scoble afirmou que o Google Instant traz um grande desafio para a Microsoft e seu buscador, o Bing.

"A ferramente muda dramaticamente a maneira como eu faço minhas buscas. Acredito que é um grande salto, que acaba deixando o Bing bem menos interessante e obriga a Microsoft a agir." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.