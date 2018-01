Google lança filtro antibêbado para o GMail

O Google anunciou o lançamento de um aplicativo para GMail chamado Mail Goggles, uma espécie de filtro antibêbado, que impede que alguém envie e-mails caso não esteja 100% sóbrio. Veja também: Google planeja serviço específico para Parlamento Europeu Google vai premiar idéias capazes de mudar o mundo Espanhol Bubok se alia ao Google Books na divulgação de livros Com HTC G1, Google entra na concorrência com o iPhone De acordo com o blog oficial da equipe do GMail (http://gmailblog.blogspot.com/), o Mail Goggles tem a capacidade de checar se você realmente quer enviar o e-mail que escreveu. O aplicativo exige que o usuário solucione corretamente uma série de operações matemáticas, em tempo limitado. Caso uma das respostas esteja errada, o e-mail não é enviado. 'O usuário pode definir a dificuldade das operações e os dias e horários em que a verificação é ativada automaticamente. Por padrão, o software funciona nos finais de semana à noite, "já que é a hora em que você provavelmente mais vai precisar", de acordo com o desenvolvedor do Mail Goggles, Jonh Perlow.