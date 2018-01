Google lança navegador para concorrer com Explorer

A Google está lançando nesta terça-feira a versão beta de seu novo navegador, o Chrome, que vai competir com o Internet Explorer e o Firefox. O navegador pode ser baixado na página do Google Chrome. O navegador foi criado para ser leve e rápido, e capaz de lidar com a nova geração de aplicativos que dependem de gráficos e multimídia. O Chrome está sendo lançado em 100 países para computadores com o sistema operacional Windows, mas estão previstas versões para Mac e Linux. "Nós percebemos... que precisávamos repensar totalmente o navegador" disse o diretor de produtos e vice-presidente da Google Sundar Pichai em seu blog. O novo navegador vai ajudar a Google a tirar vantagem de avanços que a própria empresa tem oferecido online em aplicativos que competem com programas tradicionais de computadores. A Google já tem uma série de aplicativos em rede, como o Documents, Picasa e Maps, que começaram a substituir os softwares offline. "O que realmente precisávamos não era só um navegador, mas também uma plataforma moderna para páginas da Internet e seus aplicativos, e foi isso que nos incumbimos de criar", disse Pichai. O lançamento do Chrome nesta terça-feira é o mais recente ataque da Google ao domínio da Microsoft no mercado de computadores. O Internet Explorer, da Microsoft, tem uma fatia de 80% do mercado de navegadores. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.