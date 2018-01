Google lança nova versão do Sky

O Google apresentou uma nova versão do Sky nesta quarta-feira, 16. O software, que permite ao usuário visualizar estrelas, planetas e galáxias na internet, foi lançado em agosto de 2007 e chega com novos recursos. Entre as novidades estão um passeio turístico virtual, mapas históricos do céu, programas de podcast e a Comunidade Sky, um fórum de discussão para os usuários do serviço. Além das novas funcionalidades, o Google apresentou também o Sky API, uma aplicação que permite aos internautas embutir os mapas do Sky em seus blogs ou sites, criando mashups, aplicações híbridas que misturam funções de várias fontes. Diversos usuários nos Estados Unidos já montaram mashups desse tipo, entre eles o blogueiro Alasdair Allan, que criou uma aplicação do Sky para o iPhone, da Apple. Os internautas também podem os arrastar mapas, aproximá-los, buscar uma localidade e salvar seus locais preferidos em pastas personalizadas. Para acessar os novos recursos, os usuários precisam apenas clicar no botão 'Sky', localizado na barra de ferramentas do Google Earth.