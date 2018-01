Google lança pacote de serviços gratuitos para empresas A sua companhia já tem domínio próprio na internet mas quer baixar custos com comunicação? O gigante de buscas Google tem uma nova proposta como o Google Apps for Your Domain, pacote de serviços fornecido via Web e que fornece às empresas a infra-estrutura do Gmail, mantendo os endereços nativos do usuário. A oferta, gratuita, abrange ainda a agenda online Google Calendar, o pacote de comunicações VoIP Google Talk e a ferramenta de criação de páginas Web do Google, a Page Creator. A empresa também deve disponibilizar uma versão paga do serviço com foco em empresas de pequeno e médio porte, que devem envolver suporte avançado e opções mais robustas de armazenamento online de dados. O Google poderá, no entanto, fornecer anúncios nas páginas do serviço. Cautela Em sua página promocional, o Google traz ainda depoimentos (em inglês) de executivos de empresas que já testaram e avaliaram o serviço. Os comentários, em geral elogiosos, falam da facilidade de configuração das ferramentas com o guia passo-a-passo disponibilizado pelo Google. Mas é preciso cuidado na hora de optar pela ferramenta. Embora gratuito, o serviço está na fase beta, ou seja, a empresa se isenta de diversas responsabilidades quanto à estabilidade das soluções. Nos "Termos de Serviço" do Google Aps, a empresa não estabelece nem mesmo níveis mínimos de disponibilidade, ou seja, se os servidores de e-mail ficaram fora do ar por manutenção ou qualquer outra razão, o que pode ser fatal dependendo do ramo de negócio da empresa usuária, o Google se isenta de qualquer responsabilidade. Além disso, as informações sobre uso das ferramentas poderão ser coletadas e armazenadas nos EUA, podendo ainda alimentar iniciativas comerciais do Google nos vários países em que a empresa atua. Sem contar que a empresa se coloca no direito de revogar ou desativar, sem aviso prévio, o funcionamento de qualquer ferramenta presente ou futura do Google Apps.