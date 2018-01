Google lança pacote de softwares em português A Google anunciou hoje no País a versão beta do Google Pack, conjunto de programas que aprimora a experiência do usuário, e que é oferecido gratuitamente pela empresa em parceria com outros fornecedores de software. O Google Pack oferece os seguintes programas: Adobe Reader - Visualiza, imprime e realiza pesquisas em arquivos PDF. GalleryPlayer HD Images - Imagens e fotos de alta qualidade para proteção de tela ou desktop. Google Desktop - Localiza e-mails, arquivos e históricos da web. Google Toolbar para Internet Explorer - Permite adicionar uma caixa de ferramentas do Google no seu navegador. Mozilla Firefox com Google Toolbar - Permite navegar a web de forma rápida e segura. Picasa - Compartilhamento e edição de fotos. Norton AntiVirus - com 6 meses de proteção e atualizações gratuitas. RealPlayer - Reproduz formatos populares de mídia e organiza arquivos de música e de vídeo O Google Pack inclui ainda o Google Updater, programa inteligente que faz o download, instalação e a manutenção de todo o conteúdo do pacote de soluções. Além disso, o Google Updater avisa o usuário quando são lançados novos produtos e garante atualização contínua dos softwares. Ele detecta os programas já instalados e verifica se a versão utilizada é a mais recente. Do contrário, o Google Updater instalará a versão atual. Todos os programas incluídos no Google Pack são gratuitos.