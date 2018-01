Google lança serviço de download gratuito de música na China

O Google escolheu a China para lançar seu primeiro serviço de download legal e gratuito de música, informou nesta quinta-feira, 7, o jornal Shanghai Daily. Esta é a primeira vez que a companhia americana se aventura pelo mercado de downloads gratuitos, com um serviço que permitirá aos usuários chineses buscar, escutar e baixar música legalmente de forma gratuita. O Google informou na quarta-feira que lançará o serviço através do site chinês Top100.cn, que até agora oferecia downloads pagos. A gigante americana disse que fornecerá tecnologia de busca e conteúdo, formado por músicas cedidas por companhias fonográficas que a empresa não quis identificar. O serviço será financiado com publicidade e o lucro será dividido entre Google e Top100.cn, que conta entre seus investidores com Yao Ming, jogador da NBA e um dos atletas mais famosos da China. Esta nova utilidade do Google faz parte da estratégia da companhia de aumentar sua presença na China e de alcançar seu maior concorrente e líder do setor no gigante asiático, o buscador Baidu.com. O mercado de buscadores gerou no segundo trimestre deste ano na China 12,699 bilhões de iuanes (US$ 185,2 milhões), quase o dobro em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo o iResearch, uma empresa de consultoria de Xangai especializada na internet.