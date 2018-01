Google lança seu telefone

O Google lançou ontem seu telefone em parceria com a operadora T-Mobile para competir com o famoso iPhone, da Apple. Batizado de T-Mobile G1, ele será o primeiro a utilizar o sistema operacional aberto Android, criado pelo Google. Leia a reportagem completa no caderno de Economia & Negócios desta quarta-feira. O telefone é fabricado pela empresa taiwanesa HTC e estará disponível para compra a partir do dia 22 de outubro, nos Estados Unidos, onde custará 179 dólares. Ele também chegará à Inglaterra até o Natal e será gratuito para clientes que assinarem planos de 40 libras por mês. Assim como o iPhone, o G1 terá uma tela de três polegadas que facilitará a navegação até por sites que não sejam totalmente adequados para celulares. O G1 possui algumas características muito parecidas ao iPhone e aos BlackBerrys, como por exemplo, a tela sensível ao toque, Wi-Fi, GPS e correio eletrônico, além de ser compatível com redes 3G, que permitem navegar na internet com alta velocidade. A intenção do Google é que o sistema operacional se torne dominante nos celulares. O projeto do Android é tocado pela associação Open Handset Alliance. Além da HTC, outros fabricantes de celular também fazem parte da associação, como LG, Motorola e Samsung. Leia mais no Link: Google acaba com o mistério do Android Primeiro celular do Google custará US$199