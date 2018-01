Google lança sistema que rastreia gripe suína no México

O Google disse que reuniu um sistema de rastreamento de tendências da gripe no México baseado na ferramenta Google de rastreamento de gripe lançada no ano passado e que é usado pelos Centros de Controle e Prevenção de Epidemias dos EUA para descobrir onde estão os pontos de foco da gripe.

A ferramenta se baseia nas observações do Google de que pessoas gripadas tendem a buscar o mesmo tipo de informações na Internet, e essas pesquisas podem ser usadas para fazer previsões de onde um está ocorrendo um surto.

"Nós temos visto evidências no México de que usuários do Google também pesquisam temas relacionados à gripe quando estão com alguns dos seus sintomas," afirmou o principal engenheiro da ferramenta na Google, Jeremy Ginsberg, em uma teleconferência.

Estudos mostram que entre 35 e 40 por cento de todas as visitas de usuários à Internet são de pessoas procurando informações sobre saúde.

Ginsberg disse que os dados mexicanos não foram comparados com os dados anteriores sobre casos de gripe no México, como faz a ferramenta nos EUA, e portanto os dados podem não ser confiáveis.

Mas ele também afirmou que a empresa está otimista de que o sistema, que gera mapas baseados em altas no número de pesquisas sobre gripe, "reflita os movimentos reais da gripe."