Google lança software de localização de usuários de celular

O Google lançou nesta quarta-feira um software que permite que os usuários de celulares e outros dispositivos móveis possam compartilhar automaticamente sua localização com a família e amigos.

Usuários em 27 países, incluindo no Brasil, poderão tornar pública sua localização no mapa para outros constantemente por meio do programa Google Latitude. Controles permitem que os usuários selecionem quem recebe a informação. É possível também desligar o serviço a qualquer momento, informou o Google em seu site.

"Diversão à parte, reconhecemos a sensibilidade dos dados de localização, então criamos controles de privacidade dentro do aplicativo", afirmou o Google.

"Você não somente controla exatamente quem pode ver sua localização, mas também decide que locais eles podem ver."

O paradeiro de amigos pode ser acompanhado em mapa do Google, seja por celular ou por meio do computador.

O novo serviço da empresa é similar a um oferecido pela Loopt.

Operadoras de telefonia dos Estados Unidos como a Verizon Wireless e Vodafone já oferecem serviço da Loopt, que também funciona com o iPhone da Apple.

O Latitude funciona em celulares Blackberry e aparelhos que executam o sistema Symbian S60 ou Windows Mobile. Alguns celulares com sistema Android, criado pelo Google, também são compatíveis.

O Google informou que eventualmente o serviço poderá ser executado no iPhone e iTouch e em muitos celulares da Sony Ericsson.

Em 2005, o Google comprou, mas acabou fechando, um serviço de localização que usava mensagens de texto para avisar usuários de celulares sobre a proximidade de amigos.