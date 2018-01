Google lança versão de serviço de pagamentos rival do eBay O líder das buscas na internet, Google, lançou na sexta-feira uma versão britânica de seu sistema de pagamento online Google Checkout, que tem como objetivo simplificar compras online e oferecer uma alternativa ao serviço PayPal, do eBay. O sistema, que foi lançado nos Estados Unidos no ano passado, oferece uma forma que permite aos consumidores usarem uma conta no Google para pagarem produtos em qualquer loja online participante. O sistema do Google mantém os detalhes de contato do cliente, pagamento e envio do produto, o que significa que não é preciso digitar esses dados a cada compra. A idéia é também ampliar os negócios com publicidade na Web do Google, permitindo aos anunciantes usuários do sistema AdWords a processarem toda ou parte de uma compra gratuitamente. Segundo dados do Internet Advertising Bureau, o investimento em publicidade online cresceu mais de 41% na Grã-Bretanha em 2006, quebrando a barreira dos 2 bilhões de libras (US$ 4 bilhões). A participação de mercado passou a 11,4%, quase o dobro da média mundial de 5,8%. O Google afirmou que "milhares de varejistas online e milhões de compradores" já usaram o Checkout nos Estados Unidos. A empresa não forneceu números específicos. O PayPal, unidade de pagamentos online do site de leilões eBay, informou que no final de 2006 tinha 86 milhões de usuários nos Estados Unidos e 47 milhões de clientes internacionais.