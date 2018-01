Google lança versão em português de ferramentas online A Google lançou nesta quarta o serviço "Aplicativos Google para seu Site", a versão em português do Google Apps, conjunto de aplicativos fornecidos gratuitamente pela gigante de buscas e que dá às empresas interessadas e-mail com nome de domínio particular, mensagens instantâneas e controle da agenda usuários. As funções do pacote permitem a criação de sites, serviços de voz sobre IP ou a utilização dos servidores de e-mail da Google para sustentar os serviços (mesmo que as companhias tenham domínios próprios como nome@empresa.com.br). Esses serviços podem ser personalizados com logotipos ou cores da própria empresa, sem nenhum custo adicional. Futuramente, o Google vai oferecer novas versões adaptadas às necessidades de tipos diferentes de organizações, de empresas familiares e grupos comunitários a ONG´s e pequenas empresas, além de universidades, grandes empresas e provedores de acesso a internet.