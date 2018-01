Google lança versão em português do seu serviço de calendário O Google lançou nesta semana a versão em português do serviço online de agenda Google Calendar. Gratutita, a ferramenta permite aos usuários o acesso, gerenciamento e compartilhamento de seus compromissos e datas especiais em um único lugar. Para acessar o Google Calendar, é preciso ter uma conta no serviço de e-mail Gmail. A agenda pode ser compartilhada com amigos e familiares e os eventos que forem interessantes para os usuários também podem ser localizados pela web. É possível manter o calendário privado, compartilhar com um pequeno grupo de pessoas ou torná-lo público e disponível na Internet. O envio de convites e alertas disponíveis no Google Calendar facilita o planejamento da agenda. Os botões de alerta do Google Calendar podem ser adicionados em outras páginas da internet, assim, os visitantes podem adicionar cópias dos eventos ao seu calendário pessoal. Os usuários podem configurar automaticamente os alertas de eventos para que sejam enviados por e-mail ou mensagens de texto para celular para lembrá-los de seus compromissos. Para usuários do Gmail, o Google Calendar se conecta automaticamente à lista de contatos de e-mails já registrados.