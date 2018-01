Google lança versão offline do Gmail

O maior inconveniente dos aplicativos baseados na Web, incluindo programas de e-mail como Google, Yahoo! Mail e Microsoft Hotmail, é que eles não funcionam quando os usuários estão desconectados da internet (offline). Na noite de terça-feira, o Google disponibilizou um recurso que permite o uso offline do Gmail, o que a empresa chama de "função experimental". O Google não é o primeiro entre os grandes provedores de e-mail baseados em Web a oferecer o acesso offline ao serviço. No ano passado, o Yahoo! lançou uma ferramenta parecida que exigia o download de um programa de e-mail chamado de Zimbra. O Windows Live Mail, da Microsoft, também oferece acesso offline limitado. Já o Zoho, um pequeno provedor de Web e-mail, dispõe desse tipo de acesso desde outubro de 2008. Já faz um bom tempo que a maior parte dos serviços de e-mail permite que seus usuários baixem suas mensagens para o computador, usando programas como o Microsoft Outlook, por meio dos sistemas POP ou IMAP. Mas o novo recurso oferecido pelo serviço de e-mail do Google permitirá aos usuários o gerenciamento offline de suas mensagens por meio da já conhecida interface do Gmail, com sincronização automática das mudanças quando a conexão à internet estiver disponível. O acesso offline ao Gmail era esperado há bastante tempo. Em 2007, a empresa apresentou um pacote de ferramentas para programadores chamado Google Gears, que permite a adaptação de programas Web para que estes possam ser usados offline. O Google também tornou acessíveis offline o Google Reader (ferramenta de leitura de blogs) e o Google Docs (pacote de aplicativos de escritório). O lançamento do Gmail offline já estava nos planos da empresa. O novo serviço está disponível na seção "Labs" do Gmail, onde a companhia costuma apresentar funções em fase de testes. O Google alerta que os usuários poderão encontrar alguns erros no serviço. "A versão offline do Gmail ainda é um recurso experimental em testes, portanto, não se espante se encontrar erros ainda não corrigidos", escreveu Andy Palay, engenheiro do Gmail, no blog da companhia. O Google informou que a versão offline do Gmail estará disponível nos próximos dias para em usa o serviço de e-mail em inglês britânico e norte-americano. Veja como participar dos testes em http://gmailblog.blogspot.com/2009/01/new-in-labs-offline-gmail.html.