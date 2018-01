Google lançará concorrente do PowerPoint no meio do ano A empresa americana Google concluirá, no início do segundo semestre, seu pacote de programas em linha similar ao oferecido pelo Office da Microsoft, com o lançamento de um sistema que permite criar apresentações, e é alternativo ao PowerPoint. O Google já oferece, em seu próprio pacote de programas já em uso, um editor de textos e um de folhas de cálculo, muito parecidos, em suas características e aplicações, com os que são oferecidos pela companhia fundada por Bill Gates. Para o lançamento de seu próprio programa de dispositivos, a Google comprou a empresa Tonic Systems, que opera nos Estados Unidos e na Austrália. Ela é especializada em tecnologia para apresentações e conversão de documentos. A Google assegura que, por enquanto, não haverá publicidade nos programas, que permitem que 25 usuários usem um documento ao mesmo tempo. Assim, a princípio, os serviços não renderão "nenhuma receita". "Fazemos isso mais para ajudar as pessoas do que por qualquer outra razão, e não há planos para inserir publicidade", afirmaram as fontes. Na terça-feira, o fundador e executivo-chefe da Google, Eric Schmidt, disse, em uma conferência em San Francisco, que sua empresa não está tentando tirar clientes da Microsoft. Com seus programas do Office, a companhia de Gates obteve um terço de seu lucro de 2006, segundo o jornal "Financial Times". "Essa é uma forma diferente de compartilhar informações", disse Schmidt, acrescentando: "Tenho certeza de que a Microsoft terá uma resposta". O buscador mais usado do mundo anunciou, na sexta-feira, a compra da DoubleClick, por US$ 3,1 bilhões, na aquisição mais cara de sua história. O empresário negou ontem as acusações feitas por diversas companhias americanas, dentre as quais a Microsoft, sobre os possíveis problemas de concorrência que serão acarretados pela compra da companhia de publicidade via internet DoubleClick. Eric Schmidt disse que a Google poderia fazer concessões, como deixar seus dados e os da DoubleClick separados, para dar fim às preocupações.