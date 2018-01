Google lançará seu navegador para internet nesta terça

O Google anunciou oficialmente que seu navegador para internet ("browser"), o Google Chrome, será lançado nesta terça-feira, 2, em versão beta (de testes) em mais de 100 países. O Chrome põe o Google em concorrência direta com a Microsoft, que domina o mercado de browsers com seu Internet Explorer e que, recentemente, anunciou uma nova versão do programa. Google Chrome - os quadrinhos O material de divulgação do Chrome foi elaborado pelo quadrinhsita e teórico da arte seqüencial Scott McCloud, autor de um dos mais importantes livros sobre a arte de criar narrativas em quadrinhos, o Understanding Comics (Desvendando os Quadrinhos, no Brasil). No material elaborado por McCloud, funcionários do Google aparecem explicando o conceito e as funções do novo programa, que pretende ser mais rápido, mais estável e mais seguro que as alternativas no mercado. Segundo o anúncio oficial, o Chrome será open-source, isto é, seu código estará disponível para o público e será passível de modificações. No anúncio publicado no blog oficial do Google, a empresa agradece à comunidade de desenvolvimento open-source, e cita a Fundação Mozilla, responsável pelo Firefox - atualmente, o segundo browser mais popular.