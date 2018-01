Google leva a melhor em software de tradução A gigante de buscas Google desenvolveu uma ferramenta de tradução de textos em chinês e árabe para o inglês que elabora operações com base em comparação de documentos. O software, considerado o melhor em um exercício internacional realizado na semana passada, superou em desempenho o aplicativo da egípcia Sakhr, considerado o melhor até então na tradução de documentos. Ainda em fase beta, o aplicativo do Google realiza as traduções ao comparar o mesmo documentos em diferentes idiomas, como versões em inglês e árabe de textos jornalísticos. Começando do zero, sem uma base inicial de informações, o programa aprende a relacionar sentenças e caracteres em árabe e chinês e faz a equivalência com palavras correspondentes em inglês. Essa primeira passagem gera uma versão preliminar da tradução, que então é refinada por um corretor ortográfico que rearranja as palavras a partir de padrões de texto usados na língua inglesa. O software do Google usa uma abordagem estatística e recebeu financiamento da agência de defesa do governo norte-americano, a DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Os resultados foram publicados pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST), situado em Gaithersburg, EUA.