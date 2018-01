Google libera acesso ao Gmail pelo celular

O serviço de e-mail do Google, Gmail, passou nesta semana a ser oferecido também para celulares sem a necessidade de fazer download de programas. É o que se conhece por Internet Message Access Protocol (IMAP), que permite acesso à caixa de entrada por usuários de celulares sem aplicativos Java habilitados. A informação foi publicada nesta quarta-feira, 24, no site americano especializado em tecnologia Engadget. O acesso ao Gmail por IMAP seria gratuito. "As preces de alguns usuários do Gmail foram ouvidas", comemora o Engadget. Apesar do anúncio, no início da tarde desta quarta, o Google ainda não confirmava oficialmente o serviço na página de configurações do Gmail. Nos tópicos de ajuda, a empresa informa que ainda não há como acessar o e-mail por IMAP. O próprio Engadget recomenda: "Se a opção não estiver disponível em seu Gmail, saia e entre de novo. Ainda não está? Espere um pouco". Há um link de ajuda escondido no Gmail que ensina o usuário a acessar as mensagens por celular, tanto no formato Java quanto IMAP. É só clicar aqui.