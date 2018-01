Google Maps lança ferramenta com alternativa de rotas a pé

O Google Maps, serviço de mapas do Google, lançou nesta quarta-feira, 23, uma ferramenta que dá alternativa de caminhos a pé para curtas distâncias. No anúncio sobre o lançamento, o Google diz ainda que "tenta achar um caminho direto, plano e com vias só para pedestres". A ferramenta ainda não está disponível no Brasil. Ainda segundo o Google Maps, o objetivo do serviço é evitar que os motoristas fiquem "rodando" nos centros das grandes cidades, onde há excessos de ruas com vias únicas e sem retorno, e optem por rotas curtas que podem ser feitas a pé.