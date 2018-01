Google Maps para celulares ganha recurso de busca por bairro

O Google, líder de buscas na internet, anunciou nesta quarta-feira, 28, uma nova ferramenta de mapas para ser usado por celular. Donos de aparelhos poderão buscar lojas e serviços na vizinhança do local em que se encontra sem digitar endereços específicos. O serviço foi batizado de "My Location" e passa por fase de teste nos Estados Unidos. A idéia é expandir os recursos para outros países, mesmo em celulares não equipados com chips de localização via satélite. Google Maps para celulares habilitados com o My Location automaticamente informam a usuários em um mapa onde eles estão. Ao clicar "0" no telefone, o mapa volta para a posição de origem. O serviço será oferecido de graça, diretamente para consumidores dos EUA. O lucro será obtido por eventuais anúncios publicitários de empresas que pretendam aparecer com mais relevância na busca da vizinhança.