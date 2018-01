Google Mars mostra fotos do planeta Marte O site de buscas Google disponibilizou um novo serviço baseado na tecnologia do Google Maps e que oferece um passeio sobre o planeta Marte, mantendo o recurso de zoom em imagens no visual (infelizmente em preto e branco, nada com o tom do planeta vermelho). O serviço também disponibiliza versões em infravermelho e com cores artificiais, mostrando as diferenças de elevação. É possível visualizar os locais de pouso de várias sondas como a Sojourner ou as recentes Spirit e Opportunity. Também há links para a posição da chamada Face (The Face), elevação montanhosa que por muitos anos foi conhecida como uma construção gigantesca que lembrava um rosto humanóide esculpido na superfície do planeta. As novas imagens, da sonda Mars Global Surveyor, da NASA, mostram detalhes da formação montanhosa. Contudo, não é a primeira vez que o Google oferece um passeio fora da Terra. O mesmo mecanismo é utilizado no Google Moon, que permite um passeio pelo nosso satélite natural.