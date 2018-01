Google melhora e-mail para atender empresas

O Google está agindo para atrair grandes empresas como usuárias de seu serviço Google Apps, apenas um ano após ter entrado no mercado de software, e anunciou que oferecerá serviços de administração de e-mail sem custo adicional para os usuários pagantes. Veja também: Novo serviço do Google permite compartilhar favoritos O Google, líder de mercado no setor de buscas e publicidade online ao consumidor, está introduzindo controles de e-mail e recursos de proteção contra spam que resultam da aquisição da Postini, uma fornecedora de serviços de e-mail, concluída três semanas atrás. As empresas que pagarem US$ 50 por funcionário/mês pelo pacote Google Apps de software de negócios, e-mail e serviços via web terão 25 gigabytes de armazenagem de dados sem custo adicional, o que significa que muitos usuários não precisarão mais apagar os e-mails que recebem. "Isso destaca os benefícios do modelo de software como um serviço", disse Matthew Glotzbach, gerente de projeto da Google Enterprise, a unidade de negócios responsável pelo Google Apps. "Isso equivale à armazenagem de e-mail virtualmente ilimitada para os usuários corporativos. Isso é difícil de reproduzir com o modelo Microsoft Exchange, que envolve software instalado nas máquinas dos clientes", afirmou. O Google Apps tinha inicialmente direcionado uma versão gratuita de seu software disponível via web a pequenas empresas e instituições educacionais em todo o mundo. Mas as decisões mais recentes destacam a capacidade crescente da empresa para atender a necessidades de segurança e administração central das grandes empresas. "Não é um anúncio inesperado. Eles são como uma metralhadora que dispara sem parar", disse Tom Austin, analista do Gartner Group.