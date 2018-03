Google monta carro autônomo sem banco de motorista ou volante

Os pequenos carros elétricos, que transportam dois passageiros, atualmente são protótipos que o Google tem fabricado através de parcerias com fornecedoras e montadoras automotivas, disse o cofundador do Google, Sergey Brin, em uma conferência no sul da Califórnia na terça-feira.

O Google quer montar até 200 destes carros no curto prazo e espera que os veículos estejam disponíveis em várias cidades dentro de alguns anos, disse ele.

A companhia tem testado carros autônomos desde 2009, incorporando sensores a laser e radares em automóveis padrão, como o Prius, da Toyota, e esportivos utilitários da divisão de carros de luxo da Toyota, Lexus.

Enquanto que os veículos anteriores exigiram que um humano permanecesse no lugar do motorista e assumisse o controle em certas situações, os novos carros operam de maneira completamente autonôma.

Brin disse que os carros poderiam operar como um serviço, coletando passageiros quando chamados, e possivelmente operando até mesmo como frotas de "trens" interconectados.

Brin não quis especificar se o Google tem a intenção de montar e vender os carros por si mesmo, dizendo apenas que a companhia vai "trabalhar com parceiros".

(Por Alexei Oreskovic)