Google mostra ferramenta de comparação online O site de buscas Google liberou uma nova ferramenta, o Google Trends. Como outras novas funcionalidades lançadas no site, o Trends está em versão beta, ou seja de desenvolvimento, mas já pode ser usada pelos internautas para comparar quais são os termos mais procurados no site. O usuário só precisa digitar os termos que quer comparar para receber resultados em gráficos que mostram o que os internautas mais buscaram no site. As comparações têm um limite máximo de cinco termos por consulta, que podem ser segmentadas por período de tempo e região do mundo. Quer saber qual tipo de tecnologia é mais popular em telas planas, se o LCD ou plasma? Coloque os termos separados por uma vírgula e você verá qual foi mais buscado. Selecione a região Brasil na parte superior à direita, para ver o que as buscas locais revelam. Dá até para saber quais foram as cidades do país que mais procuraram aqueles termos. Experimente fazer buscas sobre personagens envolvidos em escândalos políticos ou atletas, como jogadores de futebol, e perceba nos gráficos como as buscas aumentam seguindo a repercussão de CPIs e denúncias ou em sincronia com o resultado nos grandes campeonatos.