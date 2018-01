Google mostra o GDrive em convenção de desenvolvedores Em um evento para desenvolvedores, o Annual Analyst Day, a empresa de buscas Google mostrou detalhes do que será o GDrive, um novo serviço de disco virtual, que permitirá o armazenamento de dados na Web. O enorme espaço que o Google tem em seus servidores já é usado, como alguns subterfúgios: alguns códigos permitem usar as contas de e-mail do serviço Gmail (cada uma com 2 GB de capacidade) como um repositório na Web. Agora, a idéia é criar um novo serviço devidamente autorizado. A única coisa que está segurando o lançamento da ferramenta é que a empresa ainda precisa criar formas de ganhar dinheiro com o Gdrive. Um dos modelos analisados prevê a oferta de uma certa quantia de espaço em disco gratuitamente, com um adicional pago. A empresa também não descarta oferecer serviços de backup, como a gravação de cópias de segurança de dados do usuário em DVDs.