Google muda de nome pela primeira vez para avançar na China O site de busca Google inventou um nome para avançar no mercado chinês, "Gu Ge", que poderia ser traduzido como "a canção das colheitas", informou nesta quinta-feira a agência Xinhua. Essa é primeira vez que o site usa o nome em outro idioma, e segundo o diretor-executivo do grupo, Eric Schmidt, o objetivo procurado na composição do nome de dois caracteres é "tornar mais fácil para a população chinesa utilizar os serviços". A China superou os Estados Unidos na liderança do mercado de internet em usuários "e continuará liderando o mundo por muitos, muitos, muitos anos", disse Schmidt. O centro da Google na China contratou 80 profissionais chineses, 15 de sua central em Vale do Silício, na Califórnia, e cinco de outros países, segundo o jornal China Daily. "A maior parte de nosso investimento é em pessoal", concluiu Schmidt, após destacar que, num futuro próximo, o número de funcionários chegará a "vários milhares".