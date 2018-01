Google não pode fracassar no segmento móvel, diz executivo

O Google está apostando que será capaz de revolucionar os serviços de Internet sem fio em celulares da mesma maneira que revolucionou as buscas em computadores pessoais. Veja também: Google 10 anos As janelas para a rede Google acaba com a busca da Microsoft pelo Yahoo Grupo de anunciantes dos EUA rejeita parceria Google-Yahoo Google chega ao 10º aniversário e desafia Microsoft e Apple Navegador do Google tem forte recepção, diz presidente Com lançamento do Chrome, Google sai em busca de parceiros Google investirá milhões para produzir energia geotérmica Google estuda formas de gerar receita com o Orkut O Google se transformou em uma empresa de mídia? Google Brasil assumirá o controle mundial do Orkut O gigante das buscas já está enfrentando a Microsoft no mercado de software de produtividade e no de navegadores para a Internet. O sistema Android, do Google, vai concorrer com o Windows Mobile, da Microsoft; o Symbian, que tem a Nokia entre seus investidores; e o iPhone, da Apple . Andy Rubin, diretor de plataformas móveis do Google, disse à Reuters que o sucesso do Android dependerá da recepção do primeiro aparelho que será acionado por ele, que chegará ao mercado ainda este mês. "Estamos nos estágios finais e passamos muitas noites sem dormir", disse ele em entrevista. "Estamos muito satisfeitos com os resultados", disse Rubin, que trabalhou anteriormente na Apple e em algumas empresas iniciantes do Vale do Silício. A T-Mobile USA [TMOG.UL] deve lançar o primeiro celular equipado com o Android em 23 de setembro, em Nova York, disseram à Reuters esta semana fontes familiarizadas com os planos. Depois de dois anos de especulações, o Google está sob pressão para apresentar um produto suficiente diferente do iPhone da Apple e da miríade de cópias que surgiram desde que ele foi lançado, no ano passado. Em lugar de lançar o novo sistema operacional com uma linha de aparelhos fabricados por diversos fornecedores e distribuídos por muitas operadoras, Rubin disse que o Google decidiu garantir que os primeiros aparelhos impressionem os usuários. "Caso lancemos algo inútil, as pessoas iriam dizer que a espera foi uma perda de tempo", disse Rubin, co-fundador e ex-presidente executivo da Danger, criadora do Sidekick, da T-Mobile, um dos celulares pioneiros em termos de acesso à Web. O aparelho tinha um formato aparentemente convencional, mas era equipado com um teclado dobrável. Segundo ele, o Google trabalhou quase exclusivamente com a fabricante de celulares inteligentes High Tech Computer (HTC), de Taiwan, e com a T-Mobile, para aprontar o primeiro celular Android. Produtores independentes O primeiro celular Android, apelidado de Dream, está dependendo de produtores independentes de software para tenha centenas e mesmo milhares de programas disponíveis, como compartilhamento de fotos, que seriam compatíveis com a tecnologia do Google. Rubin afirmou que um concurso para atrair produtores iniciais recebeu 1.759 interessados. "Assim que deixarem a loja com o aparelho o que irá manter os usuários felizes será o software", disse o executivo. A segunda geração do celular da Apple, o iPhone, adotou a mesma estratégia e oferece mais de 3.000 aplicativos por meio da loja App Store. O Google planeja ter sua própria loja de software, chamada Android Market. "Não é necessariamente o sistema operacional que representa um fator de unificação, mas é o mercado", disse Rubin. Diferente da Apple, o Google não espera gerar receita com a venda de aplicativos ou com o compartilhamento de receitas com seus parceiros. "Tomamos uma decisão estratégica de não dividirmos receitas com os desenvolvedores. Vamos basicamente passar ao largo de qualquer receita para operadora ou desenvolvedor", disse o executivo. Um dos desafios do Google será tornar funcional em celulares o acesso à páginas da Web assim como ocorre em um PC. O browser do Android foi criado com a mesma tecnologia do novo browser do Google, o Chrome, mas adaptado a telas menores. "O que você terá será Chrome Lite ou Chrome To Go ou Chrome Mobile", disse Rubin.